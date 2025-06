Abertura do Mundial de Clubes tem entrada dos jogadores inspirada na NBA

O empate sem gols entre Al Ahly e Inter Miami , pela primeira partida do Mundial de Clubes , chamou a atenção para uma novidade antes da bola rolar: a entrada dos jogadores em campo.

Assim como em alguns esportes populares nos Estados Unidos, como basquete e futebol americano, os jogadores das duas equipes entraram no gramado um de cada vez, com os nomes sendo anunciados pelo locutor do Hard Rock Stadium, em Miami.