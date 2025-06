Abel se abre com portugueses em coletiva emotiva e espera 'mente leve' do Palmeiras no Mundial

Foi emocionada a coletiva de Abel Ferreira que antecede a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. O treinador deu preferência a jornalistas portugueses, com os quais se abriu, se emocionou quando relembrou sua origem em Penafiel, no norte de Portugal, e afirmou que pensa a anos na competição, uma obsessão do clube. "Nossa vontade é tanta de estar aqui que viríamos até a pé ou a nado".