Abel Ferreira conta com elenco completo e Piquerez prevê grande estreia do Palmeiras no Mundial

Após dois dias de trabalhos com ausência de peças importantes, o técnico Abel Ferreira finalmente pôde contar com o elenco completo do Palmeiras nos Estados Unidos. Com o retorno dos oito jogadores que estavam com suas respectivas seleções na Data Fifa, o treinador deve 'dar cara' ao time que joga no domingo, diante do Porto, na busca do sonhado título do Mundial de Clubes. Piquerez, uma das novidades, previu uma grande estreia.