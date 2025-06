Abel Ferreira assume culpa em empate sofrido do Palmeiras contra o Inter Miami: "Errei na estratégia"

Abel Ferreria precisou mudar a estratégia ao longo da partida. CESAR GRECO / PALMEIRAS/DIVULGAÇÃO

O Palmeiras teve mais dificuldades do que se esperava para empatar com o Inter Miami, na segunda-feira (23). O clube paulista saiu perdendo por 2 a 0 e buscou a igualdade na segunda etapa, com gols de Paulinho e Mauricio, dois jogadores que saíram do banco de reservas.

Apesar das mudanças feitas por Abel Ferreira, o treinador português assumiu a culpa pelo desempenho abaixo da média, principalmente na primeira etapa.

— Errei na estratégia. Deveria ter começado o jogo visando parar as transições do nosso adversário — disse Abel, em entrevista para a Cazé TV, no final da partida.

O português iniciou com Raphael Veiga no meio e Facundo Torres no lado esquerdo do ataque. A primeira mudança foi no lado, com Paulinho entrando e melhorando o time.

— Fizemos um ajuste no lado esquerdo, para neutralizar o adversário, e depois fazer pressão no ataque — explicou.

Depois, o treinador colocou Mauricio na vaga de Veiga. E o ex-jogador do Inter marcou o gol do empate na reta final do jogo. O resultado foi positivo para o Palmeiras, que assegurou o primeiro lugar no Grupo A, e vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de final, no sábado (28), às 13h.