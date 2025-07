Abel comanda treino com reservas e começa a montar o Palmeiras para duelo com o Chelsea

O Palmeiras fez o primeiro treino em sua nova base, a cidade da Filadélfia, de olho na partida contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A atividade desta segunda-feira, 30, no Novacare Complex, CT do Philadelphia Eagles, só contou com reservas em campo, além de Weverton, que treinou junto dos outros goleiros Marcelo Lomba e Mateus.