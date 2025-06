Abel admite 'erro de estratégia' contra Inter Miami e foca no Botafogo: 'Times que se conhecem'

Bastante calado na beira do campo durante quase todo o jogo diante do Inter Miami, o técnico Abel Ferreira parecia fazer um silencioso mea-culpa pela pior apresentação do Palmeiras no Mundial de Clubes. Após a reação no fim e a busca pelo empate por 2 a 2, após desvantagem de dois gols, que valeu a liderança do Grupo A, o português admitiu que errou na estratégia.

"Demos espaço para o nosso adversário decidir. As oportunidades foram em algumas abordagens que poderíamos ter melhorado, mesmo por exemplo na transição do nosso adversário. Temos uma estrutura defensiva. Porventura, eu errei naquilo que era a estratégia e o elenco que deveria ter começado o jogo, sobretudo para parar as transições do nosso adversário", admitiu um cabisbaixo, mas aliviado Abel Ferreira.

"No intervalo, eu disse aos jogadores que pior do que aquilo era impossível. Então, na segunda parte, certamente iríamos melhorar. Fizemos um ajuste no lado esquerdo para o segundo tempo, para ter mais pressão e fazer o que fizemos nos últimos 15 minutos", revelou o papo no descanso. "Fizemos esse ajuste, melhoramos. As substituições também melhoraram, a equipe ficou mais fresca. Foi um jogo difícil, calor, a equipe deles nos causou algum desconforto, mas como sempre lutamos até o fim", comemorou.

Antes de falar sobre o cruzamento com o Botafogo nas oitavas, o treinador ressaltou o espírito de luta do time alviverde. "O que valeu, sobretudo no segundo tempo, foi o nosso espírito: lutar sempre até o fim. Fomos premiados por isso. Poderíamos até ter vencido no último segundo, mas o primeiro objetivo foi cumprido, que era estar na próxima fase."

Buscar a igualdade e avançar em primeiro significa fugir de um mata-mata com o poderoso Paris Saint-Germain. Mas nada de moleza no próximo jogo. O rival das oitavas será o Botafogo, sábado, (13 horas de Brasília), na Filadélfia. E Abel prevê um duelo equilibrado.