A situação dos clubes gaúchos na Série D do Brasileirão 

São José é o melhor gaúcho na Série D, com 15 pontos e na vice-liderança da chave. Eduardo Torres / DKF Comunicacao / São José

Passada mais da metade da primeira fase da Série D do Brasileirão, apenas um dos quatro representantes gaúchos está na zona de classificação ao mata-mata.

Com 15 pontos em oito jogos, o São José é o vice-líder do Grupo 8, que conta com oito equipes do Sul do Brasil.

Leia Mais FGF divulga data da Recopa Gaúcha entre Grêmio e São José; veja o dia

Estão entre os quatro últimos: São Luiz (5º), Brasil de Pelotas (7º) e Guarany de Bagé (8º) — o lanterna da chave, com seis pontos, ainda com um jogo a menos, assim como o Barra, quarto colocado, com 13.

O que cada um precisa para se classificar

Todos os gaúchos têm chance de classificação. Ainda é cedo para projetar o que cada time precisa para avançar. Contudo, é possível fazer uma projeção básica.

Com a situação mais tranquila, com seis pontos à frente do primeiro fora do G-4, basta que o São José mantenha seu aproveitamento, que é de 62%. Caso contrário, será necessário torcer para que os que estão fora da zona não acumulem pontos.

Os restantes, que estão fora da zona classificatória, precisam vencer e torcer pelo tropeço dos que estão a sua frente, especialmente Barra e Marcílio Dias, terceiro e quarto colocado do grupo, respectivamente.

O São Luiz e o Brasil têm apenas mais dois jogos em casa. Já o Guarany disputará quatro de suas sete partidas como mandante.

Como está a tabela

Joinville - 16 pontos: 5V, 1E, 2D, 3SG São José - 15 pontos: 4V, 3E 1D, 7SG Marcílio Dias - 14 pontos: 4V, 2E, 2D, 2SG Barra-SC* - 13 pontos: 4V, 1E, 2D, 5SG São Luiz - 9 pontos: 3V, 0E, 5D, -6SG Azuriz - 7 pontos: 2V, 1E, 5D, -4SG Brasil de Pelotas - 7 pontos: 2V, 1E, 5D, -4SG Guarany de Bagé* - 6 pontos: 1V, 3E, 3D, -3SG

*um jogo a menos

Próximas rodadas para os gaúchos

8ª rodada

21/6 — Barra x Guarany

9ª rodada

14/6 — Joinville x São Luiz

14/6 — Marcílio Dias x Brasil de Pelotas

14/6 — São José x Barra

x Barra 15/6 — Guarany de Bagé x Azuriz

10ª rodada

28/6 — São Luiz x São José

x 29/6 — Guarany de Bagé x Brasil de Pelotas

11ª rodada

5/7 — São José x Guarany de Bagé

x 6/7 — Brasil de Pelotas x São Luiz

12ª rodada

6/7 — Guarany de Bagé x São Luiz

x 6/7 — São José x Brasil de Pelotas

13ª rodada

13/7 — São Luiz x Barra

x Barra 13/7 — Marcílio Dias x Guarany de Bagé

13/7 — Brasil de Pelotas x Azuris

x Azuris 13/7 — Joinville x São José

14ª rodada

20/7 — Azuriz x São Luiz

20/7 — Guarany de Bagé x Joinville

x Joinville 20/7 — Barra x Brasil de Pelotas

20/7 — São José x Marcílio Dias