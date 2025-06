A resposta de Jordi Alba que escancara a nova fase "defensiva" de Suárez no Inter Miami

O lateral Jordi Alba, do Inter Miami. ALEX GRIMM / Getty Images via AFP

No Inter Miami, Luis Suárez está diferente do ponto de vista tático. Em relação aos tempos de Grêmio, mas também de Barcelona e Liverpool, o uruguaio está jogando de forma um pouco mais recuada e assumindo funções mais defensivas.

O primeiro a alertar isso foi o técnico do Al-Ahly, o espanhol José Riveiro, na entrevista antes da abertura do Mundial de Clubes. Pois, nesta segunda (23), após o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, foi a vez de o lateral Jordi Alba comentar a nova fase mais "defensiva" do atleta, que, ainda assim, marcou um dos gols do time norte-americano.

— Ele é um homem de gol. Mas não só isso, ele trabalha defensivamente, briga com todo mundo, cria jogadas, recua para receber, se movimenta bem — disse o ex-lateral do Barcelona na zona mista do estádio Hard Rock, ao responder uma pergunta de Zero Hora.

Porém, Jordi Alba garante que Suárez não perdeu as suas virtudes ofensivas.

— O atacante vive do gol, e ele sempre encontra uma chance. É um privilégio. Tive a sorte de compartilhar muitos anos com ele. Mesmo no fim das nossas carreiras, poder viver isso juntos é muito bonito — completou.

Essa nova situação tática na carreira de Luis Suárez, logo aos 38 anos, ocorre por conta de Lionel Messi. Para deixar o argentino livre no ataque, o uruguaio volta mais para marcar e, por vezes, arma jogadas pelo lado esquerdo.

Suárez deixa recado para fãs após classificação

Classificado como segundo lugar do Grupo A, o Inter Miami irá enfrentar o PSG nas oitavas de final do Mundial.

— Vai ser muito difícil, sabemos da qualidade dos jogadores e, para mim, o treinador deles é o melhor do mundo. Eu o conheço muito bem. Vai ser duro, com certeza. Mas é futebol, são 90 e poucos minutos. Então, por que não sonhar? — finalizou Jordi Alba.

