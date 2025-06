A ligação do técnico do Pacers com lenda da NBA que pode ajudar no primeiro título da franquia

Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um dos personagens da final da NBA desta temporada é o técnico Rick Carlisle, 65 anos, do Indiana Pacers, que busca seu terceiro título na liga norte-americana de basquete.

Sua carreira, no entanto, tem uma ligação muito especial com uma das lendas da NBA . Na única vez em que os Pacers estiveram na decisão, em 2000, Carlisle era o auxiliar técnico de Larry Bird .

Na ocasião, porém, o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal levou a melhor e ficou com o título.

Além desse trabalho entre 1997 e 2000, ambos jogaram juntos pelos Celtics, no título de 1986. Portanto, pode-se dizer que Bird é uma referência para Carlisle , que sabe o caminho para buscar um triunfo diante do Oklahoma City Thunder.

Evolução por Indiana

A maior briga da história da NBA

No dia 19 de novembro de 2004, em um confronto de temporada regular entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, uma confusão marcou a história da liga de basquete .

Artest bateu em torcedores e voltou para quadra com a camisa rasgada . Jermaine O'Neal, também de Indiana, foi outro que agrediu um fã.

Protagonista da briga, Artest foi punido com uma suspensão pelo restante da temporada, além de US$ 5 milhões de descontados do salário.