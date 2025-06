A história do hit dos anos 1990 que viralizou no futebol e virou tema do Mundial de Clubes

Mundial de Clubes tem como música principal um dos hits dos anos 1990. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A música escolhida para embalar o Mundial de Clubes de 2025 é um hit dos anos 1990 e viralizou na década 2010 após torcidas do Reino Unido adotarem o tema.

"Freed From Desire" (1997), da italiana Gala, destaca-se pelo refrão "nananana" e tem envolvimento com o futebol que vai além do Mundial de Clubes.

Do disco "Come toLife", o primeiro da cantora, que atualmente tem 49 anos, a música foi um sucesso no final dos anos 1990. O hit alcançou o segundo lugar nas paradas inglesas e foi ficando, angariando certificados de diamante (na França), dupla platina (na Bélgica e na Itália) e tripla platina (no Reino Unido).

Dance music

De acordo com a Billboard, a música foi um sucesso por ter "um apelo que evocava a dance music dos anos 1980, com um vocal feminino irresistível e palatável transição para os anos 2000".

Ligação com o futebol

A Fifa, no entanto, não selecionou a música por seu apelo "dance music". Em 2015, a torcida do Wigan fez uma canção para o atacante Will Grigg, que era baseada em "Freed From Desire".

A música para o atacante viralizou na Eurocopa 2016, na França, com a torcida da Irlanda do Norte entoando em alto e bom som:

“Will Grigg’s on fire, your defence is terrified” (Will Grigg está pegando fogo, a sua defesa está apavorada).

Will Grigg’s on fire, your defence is terrified

Nananana

Após o sucesso, o "nananana" foi cantado por outras torcidas em homenagem a seus atacantes.

Essa ligação com o futebol foi o suficiente para o hit se tornar a canção oficial do Mundial de Clubes, sendo fácil de identificá-la quando a transmissão vai e volta do intervalo.

Letra completa da música

O meu amor não tem dinheiro

Ele tem as suas crenças fortes

O meu amor não tem poder

Ele tem as suas crenças fortes

O meu amor não tem fama

Ele tem as suas crenças fortes

O meu amor não tem dinheiro

Ele tem as suas crenças fortes

Querem cada vez mais

As pessoas simplesmente querem cada vez mais

Liberdade e amor

Querem cada vez mais

As pessoas simplesmente querem cada vez mais

Liberdade e amor

Refrão

Libertado do desejo, mente e sentidos purificados

Libertado do desejo, mente e sentidos purificados

Libertado do desejo, mente e sentidos purificados

Libertado do desejo

O meu amor não tem dinheiro

Ele tem as suas crenças fortes

O meu amor não tem dinheiro

Ele tem as suas crenças fortes

O meu amor não tem dinheiro

Ele tem as suas crenças fortes

O meu amor não tem dinheiro

Ele tem as suas crenças fortes

Querem cada vez mais

As pessoas simplesmente querem cada vez mais

Liberdade e amor

Querem cada vez mais

As pessoas simplesmente querem cada vez mais

Liberdade e amor

É o que ele está procurando

Refrão