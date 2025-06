À espera de reforços, Fluminense chega aos Estados Unidos para a disputa do Mundial

A delegação do Fluminense desembarcou na manhã deste sábado, em Columbia, na Carolina do Sul, onde vai se preparar para a disputa do Mundial de Clubes em território norte-americano. Integrante do Grupo F, o campeão da Copa Libertadores de 2023 estreia no dia 17, diante do Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova York.

O time carioca foi o primeiro, entre os brasileiros, a chegar aos Estados Unidos. Além da equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho, participam da competição Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O desembarque aconteceu pouco antes das 9h (horário de Brasília) deste sábado.

O Fluminense havia embarcado na noite de sexta-feira com 29 jogadores para a primeira edição do Mundial de Clubes e espera completar a lista final com quatro reforços - Soteldo, do Santos, é um dos nomes desejados. Caso não obtenha êxito nas negociações, levará outros atletas que ficaram no Rio de Janeiro. Jhon Arias, que defende a Colômbia nas Eliminatórias para a Copa de 2026, e Rubén Lezcano, à serviço do Paraguai, vão se apresentar em Columbia após os jogos de suas seleções.

O conjunto tricolor vai utilizar as instalações da Universidade da Carolina do Sul para treinamentos na competição. Além do Borussia Dortmund, o conjunto tricolor enfrentará o Ulsan, da Coreia do Sul, no dia 21, também em Nova York, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em 25 de junho, em Miami.

"Todos estão felizes de disputar a primeira edição do Mundial de Clubes, então, vamos com muita expectativa para competir e fazer o melhor. A ideia é chegar o mais longe possível, deixar o Fluminense no topo", comentou o atacante Cano, ainda no embarque no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.