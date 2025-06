40ª Maratona Internacional de Porto Alegre: quando será, onde assistir e o esquema de trânsito para a prova

Porto Alegre recebe neste domingo (8) a 40ª edição da Maratona Internacional. Em 2025, voltando para sua tradicional data no calendário esportivo depois de um ano na primavera gaúcha em virtude da enchente no ano passado.

A largada e as chegadas das provas serão em frente ao BarraShoppingSul, na Avenida Diário de Notícias. São esperados 7,9 mil corredores para a prova dos 42,195km.

Quando será a maratona?

Os 7,9 mil atletas que competirão nos 42,195km largarão às 7h do próximo domingo (8).

Onde assistir a 40ª edição da Maratona?

A prova terá transmissão ao vivo em vídeo no Youtube de GZH . Acompanhe no link abaixo:

Como será a programação da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre?

Como será o esquema de trânsito para o final de semana?

A 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre vai provocar alterações no trânsito e no transporte público das regiões central e sul da Capital. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os bloqueios iniciam às 21h de sexta-feira (6), na avenida Diário de Notícias, sentido Centro/bairro, onde será montada a arena do evento. Confira mais informações.