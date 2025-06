10 jogadores que ficarão sem contrato nesta janela e podem reforçar a dupla Gre-Nal 

Carlos Vinícius é atacante e não teve o contrato renovado pelo Benfica. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Apesar de não estarem em campo, em função do Mundial de Clubes, a dupla Gre-Nal segue focada para o retorno do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrentará o Vitória, no dia 12 de julho, em casa, enquanto o Grêmio encara o Cruzeiro, fora de casa, no dia seguinte.

Pensando no restante da temporada, ambas as equipes olham com atenção para oportunidades no mercado de transferências. Pela situação financeira dos dois clubes, negócios que exijam baixa quantia de dinheiro ou até negociações sem custo acabam sendo de maior agrado.

Pensando nisso, Zero Hora listou 10 jogadores que terminam seus contratos no fim de junho. Sendo assim, podem ser contratados pela dupla Gre-Nal de forma gratuira.

Thiago Mendes

Thiago Mendes se destacou no São Paulo antes de se transferir para o futebol francês. MARCOS BEZERRA / FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Volante de 33 anos, o jogador iniciou no Goiás, mas se destacou no São Paulo, entre 2015 e 2017. Na sequência, foi contratado pelo Lille, da França, onde permaneceu por duas temporadas. Depois, vestiu a camisa do Lyon até ser negociado com o Al-Rayyan, do Catar, em 2023.

Segundo o GE, o jogador interessa o Vasco, que já iniciou as conversas para contratá-lo.

Vitinho

Jogador esteve no Beira-Rio por duas temporadas emprestado pelo CSKA, da Rússia. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Velho conhecido da torcida colorada, já que defendeu o clube entre 2015 e 2016, o atacante não irá renovar com o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, que já comunicou a sua saída nas redes sociais.

Vitinho surgiu no Botafogo e foi vendido ao CSKA, da Rússia. No futebol brasileiro, também atuou pelo Flamengo, clube em que foi bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores.

Jogando em diferentes setores do ataque, o jogador se destacava pela velocidade e pelo chute de fora da área.

Carlos Vinícius

Atacante jogou pelo Benfica entre 2019 e 2020. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Após passagem pelo Fulham, o atacante de 30 anos não teve o contrato renovado. Em 2024, o Grêmio chegou a sondar o atleta, mas as conversas não evoluíram.

Com boa parte da carreira no continente europeu, Carlos Vinícius passou por clubes como Monaco, Benfica, Tottenham, PSV e Galatasaray. Se Inter ou Grêmio buscarem o atleta, será o primeiro time da elite do futebol brasileiro em sua carreira.

Taison

Jogador é destaque no clube grego, mas prioriza retorno ao Inter. Paok / Divulgação

Taison é outro que o torcedor colorado conhece bem. O jogador tem seu vínculo por encerrar neste mês com o PAOK, da Grécia. Aos 37 anos, ele tem proposta de renovação, mas aguarda um possível contato do Inter para retornar ao clube.

No clube grego, Taison costuma ser titular e se tornou uma referência técnica da equipe.

Petros

Petros teve destaque no futebol brasileiro pelo São Paulo entre 2017 e 2018. Rubens Chiri / São Paulo,Divulgação

Aos 36 anos, o volante está no Al-Okhdood, da Arábia Saudita. No país, Petros defendeu outros três times desde 2018. No futebol brasileiro se destacou por passagens no Corinthians e no São Paulo. Na Europa, o jogador defendeu o Real Bétis, entre 2015 e 2017.

O jogador tem como principal atributo o desarme, sendo um volante mais de marcação do que de criação.

Jaílson

Pelo Grêmio, Jaílson foi titular contra o Real Madrid, no Mundial de Clubes de 2017. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Ex-jogador do Grêmio, o volante foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Tricolor. Aos 29 anos, o jogador está no Celta de Vigo e não terá seu vínculo renovado.

Após sucesso no Grêmio, Jaílson foi negociado com o Fenerbahçe, da Turquia. Depois, esteve no futebol chinês e, na sequência, defendeu o Palmeiras entre 2022 e 2023.

Recentemente, o jogador afirmou à ESPN que não pretende retornar ao Brasil e prioriza uma oferta do continente europeu ou até de um mercado alternativo, como a MLS ou o futebol árabe.

Rafael Tolói

Na Atalanta, Rafael Tolói ficou por 10 temporadas e se tornou ídolo. Atalanta / Divulgação

Aos 34 anos, Rafael Tolói não renovou com a Atalanta, clube em que é ídolo e defendeu por 10 temporadas. Campeão da Eurocopa 2020 pela Itália, ele interessa o Inter, segundo o Lance. O portal ainda garante que o zagueiro deseja retornar ao futebol brasileiro.

Tanto Inter quanto Grêmio buscam jogadores para o setor, o que pode colocar Tolói no radar das duas equipes.

Cuadrado

Colombiano teve maior destaque na Juventus, mas, atualmente, está na Atalanta. Filippo MONTEFORTE / AFP

Apesar dos 37 anos, o colombiano Cuadrado ainda tem futebol para render. Atualmente na Atalanta, ele teve passagem de destaque na Juventus, mas também jogou em clubes como Chelsea, Inter de Milão e Fiorentina. Além disso, foi importante na consolidação recente da seleção colombiana no cenário internacional.

Além da velocidade, o jogador tem a versatilidade a seu favor, já que pode atuar aberto no setor de ataque, como um ponta ou meia, assim como no setor de defesa, como um lateral.

Muniain

Espanhol defendeu o Bilbao por 15 anos e estava no San Lorenzo. San Lorenzo / Divulgação

O espanhol, que é ídolo do Athletic Bilbao, estava no San Lorenzo e jogou pela equipe por uma temporada. Meia armador, o jogador de 32 anos é uma incógnita, pois ainda não revelou se irá se aposentar ou seguirá a carreira.

Em sua despedida, não confirmou o fim, mas disse que pensa em se aposentar. De qualquer forma, ele está livre no mercado e pode ser seduzido por uma oferta da dupla Gre-Nal.

Ismaily

Ismaily chegou ao Shakhtar em 2013, onde conquistou seis vezes o Campeonato Ucraniano em nove temporadas. Sergei SUPINSKY / AFP

O lateral-esquerdo de 35 anos tem seu contrato por encerrar com o Lille, da França, que ainda não informou sobre uma possível renovação.