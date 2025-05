Zverev vence Jesper De Jong e vai à terceira rodada de Roland Garros

O tenista alemão Alexander Zverev , número 3 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros nesta quinta-feira (29), ao derrotar o holandês Jesper de Jong (88º).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1, 6/2 e 6/3, em duas horas e 58 minutos na quadra Simonne Mathieu.

Finalista no ano passado, o alemão de 28 anos vai enfrentar na próxima fase o italiano Flavio Cobolli (26º), que venceu o compatriota Matteo Arnaldi (36º) por 3 a 1, parciais de 6/3, 6/3, 6/7 (6/8) e 6/1, após 3h09min de jogo.

Fils vence batalha contra espanhol e vai encarar Rublev

Um dos queridinhos da torcida francesa, o jovem Arthur Fils sofreu para se classificar. Em uma batalha que durou 425 minutos, o tenista da casa venceu o espanhol Jaume Munar , 57º do mundo, por 3 a 2, parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (7/4), 2/6, 0/6 e 6/4.

O jogo foi tenso e com a quadra Suzanne Lenglen lotada e incentivando o 14º cabeça de chave. Munar chegou a se irritar e até a discutir com alguns torcedores.

Após o último ponto, o francês cumprimentou o rival e o árbitro e tirou a camisa para comemorar com o público.

Vice-campeão júnior de Roland Garros em 2021, Fils atinge seu melhor resultado no torneio. Seu próximo rival será o experiente Andrey Rublev , 11º na lista de favoritos.

Rublev se impôs nesta quinta sobre o australiano Adam Wlaton em sets diretos. As parciais foram de 7/6 (7/1), 6/1 e 7/6 (7/5).

Apesar de ser um dos principais jogadores do circuito, com 17 títulos conquistados, o russo tem um grande tabu a quebrar. Em 29 participações em torneios do Grand Slam, ele jamais passou das quartas de final, incluindo duas em Roland Garros (2020 e 2022).