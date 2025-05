Zverev vence Carabelli em sua estreia no Masters 1000 de Roma

O alemão Alexander Zverev , número 2 do mundo e atual campeão do Masters 1000 de Roma , teve uma estreia tranquila na edição deste ano, nesta sexta-feira (9), derrotando o argentino Camilo Ugo Carabelli (60º) por 6/2 e 6/1, em apenas 67 minutos.

Zverev enfrentará na próxima partida o lituano Vilius Gaubas, 154º do ranking, que saiu do qualifying e derrotou o canadense Denis Shapovalov (28º) por 6/3 e 6/4, na maior zebra do torneio até o momento.