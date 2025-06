Zverev despacha italiano Cobolli e se classifica para as oitavas de final em Roland Garros

Alexander Zverev, finalista em 2024, avançou para as oitavas de final deo Roland Garros neste sábado (31) ao derrotar sem grandes dificuldades o italiano Flavio Cobolli. Com parciais de 6/2, 7/6 (7/4) e 6/1, o número 3 do mundo segue na busca de seu primeiro troféu de Grand Slam.