Zé Rafael mira reação do Santos no clássico com o Corinthians: 'Começar a virar a chave'

Uma das principais contratações do Santos para a temporada, o volante Zé Rafael estreou pela equipe na última segunda-feira, no empate por 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque. Apesar do resultado ruim em casa, que contribuiu para deixar o time da Baixada na penúltima posição no Campeonato Brasileiro, o atleta de 31 anos acredita que a mudança de rumo está próxima.