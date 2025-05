Xavi sai em defesa de Ancelotti após críticas no Real Madrid: 'Não é justo, ganhou 30 títulos'

As críticas a Carlo Ancelotti, do Real Madrid, não foram bem digeridas pelo técnico Xavi Hernández, que fez história como jogador e ainda dirigiu o arquirrival Barcelona. O espanhol criticou o modelo de futebol em seu país e saiu em defesa do italiano. O desabafo veio ao falar sobre seu futuro na carreira de técnico - revelou que sonha em trabalhar no futebol inglês.

"Não tenho pressa (para chegar à Inglaterra), mas gostaria de um bom projeto. Um projeto em que me digam: 'Você tem quatro anos para trabalhar e desenvolver um projeto.' Eu adoraria trabalhar na Premier League porque adoro a paixão que existe lá. Na Espanha, tudo se resume a resultados", disse Xavi, em entrevista ao The Athletic.

A explicação veio com Ancelotti como exemplo. "Veja o que aconteceu com Ancelotti, com todo mundo criticando ele. Não é justo. Ele ganhou trinta títulos em dez anos e o criticam como se ele não tivesse ganhado nada", disparou. "Valverde (técnico do Athletic Bilbao) explicou perfeitamente: 'Se criticam Ancelotti, que esperança há para os demais?'", questionou.

Xavi falou sob o conhecimento de ter enfrentado a fúria da torcida quando estava no comando do Barcelona. Depois de brilhar como jogador no clube, erguendo 17 taças, sendo quatro Liga dos Campeões e dois Mundiais, o meio-campista virou treinador e trabalhou de 2021 a 2024 na equipe catalã, sem repetir o sucesso de jogador.