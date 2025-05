Xabi Alonso confirma que vai deixar o Bayer Leverkusen ao fim da temporada

O técnico espanhol Xabi Alonso deixará o Bayer Leverkusen ao fim da temporada, após quase três anos na Alemanha e uma temporada antes do fim de seu contrato, anunciou ele durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (9).

"Esses dois jogos [contra Borussia Dortmund e Mainz] serão meus últimos dois como técnico do Bayer Leverkusen", explicou Xabi Alonso, enquanto as imprensas espanhola e alemã dão como certo que ele substituirá o italiano Carlo Ancelotti no Real Madrid.

"Temos falado muito ultimamente sobre o momento certo para fazer este anúncio, mas agora é o momento certo", acrescentou o treinador nascido em Tolosa, revelado na Real Sociedad e que jogou por gigantes europeus como Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) e Bayern de Munique (2014-2017).

De acordo com a mídia espanhola e alemã, o basco de 43 anos assinará um contrato de três anos com o Real Madrid a partir do próximo verão europeu.

"É um momento de muitas emoções. Não vou falar sobre o futuro. Teremos nosso próprio momento para nos despedirmos da torcida. Precisamos valorizar este momento. É emocionante, conversei com os jogadores e a comissão técnica, e muitas pessoas me ajudaram nesses três anos incríveis", acrescentou.

Depois de pendurar as chuteiras, Alonso estreou como treinador nas categorias de base do Real Madrid, antes de assumir como técnico do time reserva da Real Sociedad (2019-2022).

No final de setembro de 2022, ele se juntou ao Bayer Leverkusen naquela que foi sua primeira experiência como treinador em um dos cinco principais campeonatos europeus. Ele conseguiu acertar o rumo do 'Werkself' durante sua primeira temporada, tirando o time da zona de rebaixamento e o levando à Liga Europa.

Em sua primeira temporada completa, 2023-2024, Alonso conquistou o primeiro campeonato do Leverkusen em 120 anos de história, sem sofrer uma única derrota em 34 partidas da Bundesliga (28 vitórias e 6 empates). O time também venceu a Copa da Alemanha, e sua única derrota de toda a temporada foi na final da Liga Europa (3 a 0 contra a Atalanta).

Nesta temporada, manteve um duelo com o Bayern de Munique pelo título da Bundesliga, embora um empate em 0 a 0 contra o gigante da Baviera em meados de fevereiro tenha impedido o Leverkusen de lutar pelo título na reta final.

O Bayern também foi seu algoz nas oitavas de final da Liga dos Campeões (5 a 0 no placar agregado), enquanto na Copa da Alemanha foi eliminado pelo modesto Arminia Bielefeld, da 3ª divisão.