Xabi Alonso cita Ancelotti e mira títulos de ponta no Real Madrid: 'ganhar coisas importantes'

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira como técnico do poderoso Real Madrid, Xabi Alonso externou a identificação com o clube logo em sua primeira entrevista. Atleta do time merengue entre os anos de 2009 e 2014, ele exaltou seu antecessor Carlo Ancelotti e fez um discurso na linha do DNA vencedor da agremiação ao mirar a conquista de títulos de ponta.