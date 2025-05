Warriors superam Rockets e avançam às semifinais da NBA; Pacers abre série com vitória sobre Cavaliers 

Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Buddy Hield foi o cestinha do jogo, com 33 pontos.

Em um jogo decisivo pelo sétimo confronto da série, a franquia de São Francisco contou com uma bela atuação de Buddy Hield para superar o Houston Rockets por 103 a 89, fora de casa. Na próxima série de confrontos eliminatórios, a equipe vai enfrentar o Minnesota Timberwolves.

Melhor em quadra, o ala-armador Buddy Hield teve a pontaria calibrada, acertou nove dos 11 arremessos de cestas triplas e terminou o duelo com 33 pontos assinalados.

Abalado por ter perdido a chance de definir a vaga diante de sua torcida na partida seis da série, o ala-pivô Draymond Green deu o tom do que foi a sua preparação para garantir a classificação na casa dos Rockets.

— Passei os últimos dois dias envergonhado pela minha atuação no último jogo. Tinha de ser mais intenso . Acho que consegui isso e ofereci aos meus companheiros o algo a mais em quadra — afirmou o jogador que foi autor de 16 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Pelo lado dos Rockets, o destaque ficou por conta de Amen Thompson com 24 pontos. Alperen Sengun foi absoluto no garrafão ao pegar 14 rebotes, marcar 21 pontos e dar cinco assistências. No entanto, o time não conseguiu segurar o bom ataque dos visitantes e deu adeus ao torneio.