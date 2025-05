Warriors sofrem sem Curry e Timberwolves atropelam nos playoffs da NBA

Após abrir vantagem no primeiro jogo da série, os Warriors sofreram uma baixa de peso para a sequência do confronto. Curry se machucou logo nessa partida, com uma lesão muscular na coxa esquerda. A previsão é de ausência por ao menos uma semana, o que deve tirar o astro de ao menos mais dois jogos nesta série.

Sem Curry, os Warriors não contiveram o ímpeto dos anfitriões no primeiro quarto. O jogo se equilibrou no segundo e no terceiro períodos, mas os Timberwolves voltaram a abrir vantagem na reta final da partida e sacramentaram a vitória com ampla dianteira, sob o comando de Julius Randle, autor de um "double-double" de 24 pontos e 11 assistências.