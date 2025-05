"Vocês vão se impressionar com o Samir Xaud", diz novo vice da CBF

Gluck Paul ao lado do ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ricardo Gluck Paul / Instagram/Reprodução

Candidato único, Samir Xaud será eleito neste domingo (25) como o novo presidente da CBF. Pouco conhecido do público brasileiro, ele é filho de Zeca Xaud, que há 50 anos é o presidente da Federação Roraimense de Futebol.

Aos 41 anos, Samir é médico com especialização em infectologia e medicina esportiva e é dono de um centro de treinamento voltado ao fitness e bem-estar. Com apoio de 25 das 27 federações, ele será o novo responsável pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Estamos propondo uma ruptura com o passado. No processo de escolha, decidimos que tem que ser alguém competente e jovem para liderar uma transformação organizacional dentro da CBF. RICARDO GLUCK PAUL Presidente da Federação Paraense de Futebol

Um dos vice-presidentes será Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol. Ex-dirigente do Paysandu, ele explicou os motivos para a escolha de Samir Xaud:

— Estamos propondo uma ruptura com o passado. No processo de escolha, decidimos que tem que ser alguém competente e jovem para liderar uma transformação organizacional dentro da CBF. O Xaud tem essa capacidade de aglutinar. Vocês vão se impressionar com ele. Porque temos o melhor técnico do mundo, que é o Ancelotti, temos os melhores profissionais, como o Rodrigo Caetano. Precisamos de um presidente que faça com que as pessoas tenham alegria para trabalhar e sorrir — explicou Ricardo, que em 2022 foi eleito presidente da federação paraense

Além disso, houve uma constatação de problemas na administração anterior, liderada por Ednaldo Rodrigues.

— O nosso maior problema era o clima organizacional, opressor e extremamente centralizado, o que fazia com que as pessoas não tivessem autonomia. Isso se refere à comissão técnica, a diretores, a gerentes, a funcionários, a federações e a clubes. As pessoas não conseguiam desenvolver o trabalho — afirmou Ricardo Gluck Paul, e completou:

— Será que preciso de um presidente para discutir futebol com o Ancelotti ou para comandar uma transformação organizacional? É claro que precisamos alguém para inspirar nossos colaboradores. Não pode ter um ambiente onde o refeitório é chamado de Coreia do Norte, onde as pessoas tem medo de falar porque acham que estão sendo gravadas.

Contraponto

Procurada por Zero Hora, a CBF não retornou os pedidos de entrevista para falar sobre o ambiente interno da entidade.

A nova direção da CBF

Presidente

Samir Xaud

Vices