Vitória é eliminado com gol contra e Cruzeiro se despede da Sul-Americana com empate

Mais dois clubes brasileiros se despediram da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira, quando o Vitória acabou derrotado fora de casa, com um gol contra de Baralhas, e acabou eliminado, assim como o Cruzeiro, que já não tinha mais chances de classificação.

Chegando para a rodada final na vice-liderança do Grupo B, o Vitória precisava ao menos do empate contra o líder Universidad de Quito (EQU), fora de casa, para avançar aos playoffs. Porém, mesmo com um a mais em campo em boa parte da partida, acabou derrotado por 1 a 0 e viu o Cerro Largo (URU) vencer o Defensa y Justicia (ARG) por 2 a 1, também fora de casa, e tomar a última vaga da chave.

Os resultados fecharam a chave com os equatorianos na liderança, com 14 pontos, classificados às oitavas, os uruguaios em segundo, com sete, Vitória em terceiro, com seis e os argentinos em último, com quatro.

Já no Mineirão, o já eliminado Cruzeiro recebeu o Unión (ARG) e ficou no 0 a 0 com o time argentino. Em Santiago (CHI), o Palestino foi superado pelo Mushuc Runa (EQU) por 2 a 0 e terminou em segundo da chave. Com 16, os equatorianos fecharam o Grupo E na liderança, contra nove do Palestino, cinco do Cruzeiro e quatro do Unión.

Pouco mais cedo, pelo Grupo A, duas goleadas fecharam a fase de grupos. Mesmo já eliminado, o Boston River (URU) fez bonito fora de casa e bateu o Guaraní (PAR) por 5 a 0, terminando o torneio na terceira colocação, com sete pontos, apenas um atrás dos paraguaios, que disputarão os playoffs.

A liderança da chave ficou com o Independiente (ARG), que jogando em casa atropelou o Nacional Potosí (BOL) por 7 a 0, foi a 12 pontos e carimbou o passaporte direto às oitavas. O adversário, com sete, ficou em quarto devido ao saldo de gols.

Os últimos classificados serão definidos na quinta-feira (29) a partir de mais seis jogos, com destaque para três brasileiros em campo. Às 19h, o Grêmio recebe o Sportivo Luqueño (PAR) em Porto Alegre, antes de Fluminense e Once Caldas (COL), no Maracanã, às 21h30, simultaneamente a Atlético-MG e Cienciano (PER), na Arena MRV.

Confira todos os jogos da 6ª rodada:

Vasco 3 x 0 Melgar (PER)

Lanús (ARG) 2 x 2 Puerto Cabello (VEN)

Huracán (ARG) 1 x 0 Corinthians

América de Cali (COL) 1 x 1 Racing (URU)

Independiente (ARG) 7 x 0 Nacional Potosí (BOL)

Guaraní (PAR) 0 x 5 Boston River (URU)

Universidad Quito (EQU) 1 x 0 Vitória

Palestino (CHI) 0 x 2 Mushuc Runa (EQU)

Defensa y Justicia (ARG) 1 x 2 Cerro Largo (URU)

Cruzeiro 0 x 0 Unión (ARG)

Quinta-feira (29)

19h

Grêmio x Sportivo Luqueño (PAR)

Godoy Cruz (ARG) x Atlético Grau (PER)

21h30

Unión Española (CHI) x San Jose (BOL)

Fluminense x Once Caldas (COL)

Caracas (VEN) x Desportes Iquique (CHI)