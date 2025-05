Vitor Roque se reapresenta no Palmeiras e Luighi projeta duelo com Ceará: 'Jogo aguerrido'

O centroavante Vitor Roque foi uma das novidades do treino do Palmeiras nesta segunda-feira. Dispensado do jogo contra o Red Bull Bragantino por problemas particulares, o jogador trabalhou com o grupo. A equipe do técnico Abel Ferreira agora deixa de lado o Campeonato Brasileiro e centra foco na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o time paulista encara o Ceará, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio.