Vitor Roque dá vitória ao Palmeiras sobre o São Paulo com gol aos 50 do 2º tempo

O Palmeiras ganhou do São Paulo por 1 a 0, neste domingo, com gol aos 50 minutos do segundo tempo, marcado por Vitor Roque, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde vence seu segundo jogo como mandante no torneio nacional, enquanto o rival tricolor perde a invencibilidade e se aproxima da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Palmeiras mantém a liderança do Brasileirão, com 19 pontos. O São Paulo cai para o 15º lugar e está à beira da zona da degola.

O clássico mostrou dois times com propostas antagônicas. Como tem sido nos últimos confrontos entre as equipes, o São Paulo entra em campo com anseios defensivos muito mais concretos e capazes de bloquear a postura ofensiva do Palmeiras. O time alviverde criava e finalizava mais vezes, mas com baixíssimo aproveitamento. Pelo lado são-paulino, as chegadas ao ataque eram mais raras, porém em números absolutos os chutes em direção ao gol eram semelhantes.

O Palmeiras volta a atuar na quinta-feira, às 19h, pela Copa Libertadores, em duelo com o Bolívar, no Allianz Parque. O time alviverde entra em campo já classificado para as oitavas de final como líder do grupo. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso está agendado para o domingo, 18h30, em visita ao Red Bull Bragantino.

Na quarta, às 21h30, o São Paulo recebe o Libertad e um empate sela a passagem para a fase seguinte. No sábado, às 21h, a equipe tricolor encara o Grêmio também no MorumBis, pelo Brasileirão.

SÃO PAULO POUCO ACERTA, PALMEIRAS TIRA GRITO DE GOL DA GARANTA NO MINUTO FINAL

O Palmeiras começou dominante no clássico. Com posse de bola e maior liberdade ofensiva, os donos da casa articularam boas jogadas e deram alguns sustos no São Paulo. Os comandados de Zubeldía tentaram ser mais combativos, se aproximaram do campo de ataque algumas vezes, mas erros de passe comprometeram a estratégia tricolor.

No banco de reservas do São Paulo, sobravam reclamações contra a arbitragem. Zubeldía esbravejava e ouviu uma bronca do árbitro. O juiz não teve a mesma paciência com o auxiliar do argentino, com 20 minutos, expulsou Maxi Cuberas. Minutos depois, novos problemas para o time visitante. Wendell sentiu uma lesão e pediu substituição. Enzo Díaz entrou em seu lugar.

O Palmeiras abusava do lado direito do ataque, com Estêvão e Richard Ríos, principalmente. A equipe alviverde acumulava escanteios, mas faltava o principal: finalizar na direção do gol, problema rotineiro no time de Abel Ferreira.

Protagonista, Estêvão foi símbolo da falta de eficácia que fez com que o placar não saísse do zero na etapa inicial. Criativo, com estilo insinuante e driblador, o garoto chegava à área e não conseguia concluir bem os lances. Titular, Paulinho passou despercebido. Seu principal destaque foi com o jogo paralisado, momento em que ajudou a recolher uma pipa que caiu na Arena.

2º TEMPO MORNO MANTÉM IGUALDADE NO CHOQUE-REI

A segunda parte do clássico teve enredo semelhante nos primeiros minutos, mas os rivais se mostraram mais dispostos a testar os goleiros. Ferreirinha e Paulinho arriscaram e Weverton e Rafael tiveram de trabalhar logo nos primeiros minutos.

Se no primeiro tempo foi o banco são-paulino quem mais contestou a arbitragem, no segundo, foi a vez de os palmeirenses reclamarem. E Abel Ferreira foi expulso.

O Palmeiras tinha mais pressa para abrir o placar. A falta de pontaria do lado alviverde era generalizada. Felipe Anderson e Lucas Evangelista foram outros a jogar a bola longe do gol na conclusão de boas jogadas. A defesa alviverde também entregou belos presentes para os jogadores do São Paulo. Weverton impediu que Oscar abrisse o placar já aos 29 minutos.

Nos acréscimos, a torcida da casa pôde tirar o grito de gol da garganta. Vitor Roque marcou depois de finalização de Felipe Anderson e garantiu a vitória do Palmeiras aos 50 minutos após análise do VAR.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 X 0 SÃO PAULO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Allan (Mauricio); Estêvão (Vitor Roque), Flaco López e Paulinho (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Cédric (Lucas Ferreira), Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia), Matheus Alves (Oscar) e Wendell (Enzo Díaz); Ferreirinha (Luciano) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

GOL - Vitor Roque, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Piquerez, Ferraresi e Ruan.

CARTÃO VERMELHO - Abel Ferreira e Maxi Cuberas.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

RENDA - R$ 990.708,00.

PÚBLICO - 29.709 pagantes.