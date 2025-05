Visita a Neymar, no camarote contra o Juventude e amistoso com o Santos: o que o RB Leipzig faz no Brasil

El Chadaille Bitshiabu, Openda, Geertruida e Xavi Simons acompanharam a vitória do Bragantino. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

O RB Leipzig, clube da Bundesliga, está realizando uma turnê inédita no Brasil, a primeira de um time alemão em mais de 25 anos.

A equipe chegou ao país na última sexta-feira (23) para uma agenda recheada de compromissos que visam estreitar laços com o futebol brasileiro e expandir a marca do clube no mercado sul-americano. A turnê é batizada de "Tamo Junto, Brasil!".

Amistoso contra o Santos

Simons encontrou Neymar. Instituto Neymar Jr / Divulgação

O grande evento será o amistoso contra o Santos, que acontece nesta quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Para o Peixe, a partida é uma oportunidade de internacionalizar sua marca. A relação de Neymar com a patrocinadora de ambos os clubes facilitou o acordo.

O RB Leipzig trouxe alguns de seus principais jogadores para o Brasil, incluindo o atacante Benjamin Sesko, artilheiro do time na Bundesliga com 13 gols, e o goleiro Peter Gulacsi.

O meia Xavi Simons se reencontrará com o time do seu ídolo, Neymar, com quem jogou no Barcelona e no PSG. O holandês, inclusive, visitou o Instituto Projeto Neymar Jr. durante a estadia.

Surf com Scooby

Scooby levou os jogadores para surfar. RB Leipzig

Desde a chegada em São Paulo, a equipe tem vivenciado diversas experiências culturais e esportivas.

O elenco conheceu o Museu do Futebol e o escritório da Fúria, organização brasileira de eSports.

Além disso, os jogadores participaram de atividades recreativas como o altinha no Parque Ibirapuera.

Entre os rolês aleatórios, teve até surf. Alguns jogadores, como o lateral-direito Kosta Nedeljković e o atacante Benjamin Šeško, tiveram uma aula de surfe com Pedro Scooby, em Porto Feliz.

De camarote

Na noite de segunda-feira (26), deram sorte ao Bragantino e assistiram de camarote a vitória do Massa Bruta sobre o Juventude.

Xavi Simons e Loïs Openda vibraram com o golaço de falta de John John, enquanto o meia Kevin Kampl dando nota 10 para a linguiça de Bragança Paulista servida no estádio..