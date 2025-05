Vini Jr se despede de Ancelotti no Real Madrid com carta emocionante e projeta reencontro: "Te espero no Brasil"

Ancelotti e Vini em festa madrilenha. Reprodução / Instagram

Em um gesto de gratidão, Vinicius Jr publicou uma carta aberta de despedida a Carlo Ancelotti, técnico que deixa o comando do Real Madrid.

A mensagem, recheada de agradecimentos e projetando o futuro, revela a forte ligação construída entre os dois e a expectativa do reencontro, desta vez, vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

Na carta, Vini Jr. não poupou elogios ao treinador italiano, a quem chamou de "O melhor". O jogador destacou a transformação que Ancelotti proporcionou em sua vida, tanto profissional quanto pessoal, desde a chegada do técnico a Madrid.

— Desde sua chegada a Madrid, minha vida como jogador e pessoa mudou — escreveu o craque.

Além dos inúmeros títulos conquistados juntos – duas Champions League, duas Ligas e outras taças –, Vini Jr. fez questão de valorizar a forma como Ancelotti o tratou, a humildade e a maneira como conduziu os anos de trabalho.

— Construímos além do futebol. Sempre me defendeu e me protegeu quando mais precisei — afirmou o atacante.

Apesar da dor da despedida, Vini Jr. expressou sua alegria pela certeza do reencontro.

— Hoje é difícil dizer adeus. O vestiário do Madrid vai sentir sua falta. Mas ao mesmo tempo, me alegra saber que já temos data para o reencontro: agora, vestindo juntos a camisa da Seleção Brasileira. É o destino. Te espero no Brasil — projetou.

Além de Vini, Ancelotti também tem os brasileiros Eder Militão, Rodrygo e Endrick no elenco do Real Madrid. Este último não estará na primeira convocação do italiano por lesão.