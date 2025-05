Vini Jr se despede de Ancelotti em carta aberta: 'Mudou a minha vida como pessoa e jogador'

Um dos pilares do Real Madrid, o atacante Vini Jr recorreu a uma 'carta aberta', nesta sexta-feira, para expressar toda a sua gratidão ao técnico Carlo Ancelotti, contratado pela seleção brasileira e responsável pela sua adaptação e sucesso no clube merengue. Na postagem, o atacante revelado pelo Flamengo colocou o profissional italiano na mais alta prateleira e desejou sucesso no Brasil.

"Carta aberta a Carlo Ancelotti. Obrigado mister, por tudo. VOCÊ É O MELHOR", escreveu o jogador deixando claro a sua admiração. De origem humilde, o atacante destacou as diferenças que encontrou ao vir atuar no time mais vencedor do futebol europeu. "Desde a sua chegada, você mudou a minha vida como jogador e pessoa. Me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo", diz parte do texto.

Juntos, atacante e treinador ajudaram a empilhar taças na sala de troféus do clube merengue. Na homenagem, as conquistas mais importantes foram lembradas pelo atleta como forma de reverência por esse convívio vencedor.

"Conquistamos duas Ligas dos Campeões, duas LaLiga (Campeonato Espanhol) e muitos outros títulos...mas o que mais valorizo é a maneira como você tratou, a humildade e a forma como lidou com todos nesses anos".

O atacante Rodrygo também manifestou sua gratidão a Ancelotti. "Você escreveu um dos capítulos mais incríveis da história do clube. O técnico com mais títulos. E eu tive a sorte de ver nossos caminhos se cruzarem, um sonho realizado".