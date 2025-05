Vini Jr. machuca tornozelo, pode desfalcar convocação de Ancelotti e preocupa Real para Mundial

Vini na partida contra o Barcelona, disputada no Estádio Olímpico Lluís Companys, casa temporária do Barça. LLUIS GENE / AFP

O Real Madrid acumulou muitos problemas no embate com o Barcelona pela La Liga, no domingo (11). A derrota por 4 a 3 praticamente acabou com as chances de título dos merengues e ainda trouxe dúvidas para o Mundial de Clubes.

Vini Júnior teve uma entorse no tornozelo, confirmada nesta segunda-feira (12) após exames de imagem, e pode ser desfalque na competição de clubes agendada para os Estados Unidos.

Leia Mais A história da rivalidade improvável entre Real Madrid e Barcelona

"Após exames realizados hoje (segunda) em Vinícius Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo. Sua recuperação será monitorada", anunciou o clube, sem revelar o grau da lesão.

Com isso, Vini Jr. pode ser desfalque também na primeira convocação de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira.

Além do atacante brasileiro, o Real ainda informou lesão muscular na coxa esquerda de Lucas Vázquez.

Tempo de recuperação

Caso a lesão de Vini seja uma entorse de grau 1, que costuma ter até três semanas de reabilitação, o atacante será liberado no começo de junho, às vésperas da estreia de Ancelotti no comando da Seleção.

A primeira convocação do italiano deve ocorrer em 26 de maio, para os jogos contra o Equador (5 de junho, fora de casa) e contra o Paraguai (dia 10, na Arena Corinthians, em São Paulo).

Leia Mais Quando será a estreia de Ancelotti na Seleção Brasileira?

Mas, se o problema que o tirou no decorrer do clássico, mancando bastante, for de grau 2, já seriam seis semanas afastados, o que o deixaria fora da estreia de Ancelotti. A situação também causaria preocupação no Real Madrid sobre qual condição teria seu astro no Super Mundial de Clubes.