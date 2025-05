Villarreal vence Barça (3-2) e garante vaga na Champions; Real Madrid bate Sevilla

O Villarreal se classificou para a próxima edição da Liga dos Campeões após derrotar o já campeão Barcelona (3-2) neste domingo (18) no Estádio Olímpico de Montjuic, pela 37ª e penúltima rodada de LaLiga.

Depois de na última quinta-feira o Athletic Bilbao garantir a quarta vaga na principal competição europeia de clubes, três dias depois o "Submarino Amarelo" fechou o grupo de times espanhóis que jogarão a próxima Champions: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal.

A equipe comandada pelo técnico Marcelino García Toral tem agora 67 pontos e não será mais alcançada pelo Betis do chileno Manuel Pellegrini, que perdeu para o Atlético de Madrid no Metropolitano (4 a 1) com dois gols do argentino Julián Álvarez e outro do compatriota Ángel Correa.

- Athletic Bilbao se garante na Supercopa -

Diante de um Barça ainda de ressaca após as comemorações dos títulos de LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, na sexta-feira, nas ruas da cidade, o Villarreal mostrou mais envolvimento no jogo e levou os três pontos graças aos gols de Ayoze Pérez (4'), Santi Comesaña (50') e do canadense Tajon Buchanan (80'). Os golaços de Lamine Yamal (38') e Fermín López (50') não foram suficientes para o Barcelona.

O clima para os anfitriões era de festa, apesar da derrota, três dias depois de o título ter sido garantido com uma vitória por 1 a 0 sobre o vizinho Espanyol.

Os vencedores da tríplice coroa nacional exibiram o troféu da LaLiga aos torcedores num encerramento de uma primeira temporada de sucesso do técnico alemão Hansi Flick.

"Vimos muito potencial no time... podemos melhorar um pouco mais. (Os jogadores) se adaptaram à ideia de como queremos jogar e mostraram que podem jogar um grande futebol", disse Flick. "Quando você tem confiança, tudo é possível", acrescentou.

Também na parte superior da tabela, o Athletic Bilbao garantiu o quarto lugar, e com ele a presença na próxima Supercopa da Espanha, após vencer na visita ao Valencia (1-0) com um gol de Álex Berenguer.

"Terminamos em quarto lugar em uma liga onde estão Barça, Real Madrid e Atlético, e tivemos um bom desempenho na Europa, mesmo sem ter conseguido chegar às semifinais", disse o ponta navarro do time 'rojiblanco'.

Numa partida sem nada em disputa, o Real Madrid (2º) venceu o Sevilla (16º) por 2 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán com gols de Kylian Mbappé (75') e Jude Bellingham (87'). A equipe sevilhista sofreu as expulsões de Loïc Baldé aos 12 minutos e de Isaac Romero aos 48.

- Mbappé perto da Chuteira de Ouro -

O gol de Mbappé deixa o astro francês mais perto de ganhar a Chuteira de Ouro europeia, a um gol de igualar a marca do sueco Viktok Gyokeres, do Sporting de Portugal.

Mbappé tem 29 gols no campeonato, quatro a mais que o polonês Robert Lewandowski, do Barça.

A disputa pelas outras duas competições europeias, a Liga Europa e a Conference League, continua em aberto, com três equipes separadas por um ponto: Celta de Vigo (7º), Rayo Vallecano (8º) e Osasuna (9º).

Na luta pela sobrevivência, o Leganés (18º) se agarrou às suas chances de permanecer na primeira divisão ao vencer por 1 a 0 o já rebaixado Las Palmas.

E o Alavés (14º) garantiu mais um ano de presença na elite do futebol espanhol após vencer na visita ao Valladolid (1-0).

Leganés e Espanyol, que perdeu por 2 a 0 para o Osasuna, vão se enfrentar na última rodada para evitar a última posição de rebaixamento.

--- Resultados da 37ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Domingo:

Las Palmas - Leganés 0 - 1

Barcelona - Villarreal 2 - 3

Celta Vigo - Rayo Vallecano 1 - 2

Valencia - Athletic Bilbao 0 - 1

Mallorca - Getafe 1 - 2

Real Sociedad - Girona 3 - 2

Sevilla - Real Madrid 0 - 2

Valladolid - Alavés 0 - 1

Atlético de Madrid - Betis 4 - 1

Osasuna - Espanyol 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 37 27 4 6 99 39 60

2. Real Madrid 81 37 25 6 6 76 38 38

3. Atlético de Madrid 73 37 21 10 6 64 30 34

4. Athletic Bilbao 70 37 19 13 5 54 26 28

5. Villarreal 67 37 19 10 8 67 49 18

6. Betis 59 37 16 11 10 56 49 7

7. Celta Vigo 52 37 15 7 15 57 56 1

8. Rayo Vallecano 51 37 13 12 12 41 45 -4

9. Osasuna 51 37 12 15 10 47 51 -4

10. Mallorca 47 37 13 8 16 35 44 -9

11. Real Sociedad 46 37 13 7 17 35 44 -9

12. Valencia 45 37 11 12 14 43 53 -10

13. Getafe 42 37 11 9 17 33 37 -4

14. Alavés 41 37 10 11 16 37 47 -10

15. Girona 41 37 11 8 18 44 56 -12

16. Sevilla 41 37 10 11 16 40 51 -11

17. Espanyol 39 37 10 9 18 38 51 -13

18. Leganés 37 37 8 13 16 36 56 -20

19. Las Palmas 32 37 8 8 21 40 59 -19

20. Valladolid 16 37 4 4 29 26 87 -61

