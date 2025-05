Único remanescente do vice da Champions em 2020, Marquinhos segue como liderança do PSG

Marquinhos tem 33 títulos com o PSG, sendo o recordista do clube. FRANCK FIFE / AFP

Recordista de títulos da história do Paris Saint-Germain, com 33, Marquinhos quer aumentar a lista de conquistas pelo clube francês, com uma taça que falta. Único remanescente do vice da Champions League de 2020, quando o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique, o zagueiro terá uma nova chance no dia 31 de maio contra a Inter de Milão.

Na época, com 26 anos, Marquinhos já era uma figura de liderança dentro do grupo. Naquela decisão, ainda em tempos pandêmicos, no qual a torcida não pode comparecer ao Estádio da Luz, em Portugal, ele atuou como primeiro volante, deixando a zaga sob a batuta de Thiago Silva e Kimpembe.

— Poderia ter rolado em 2020, mas o PSG perdeu e deu azar. Primeiro de não ter a sua incandescente torcida. Segundo, o fato de não haver como enfrentar o melhor desempenho da história da Champions, o Bayern de 2020, primeiro com Niko Kovac, mas sobretudo com Hansi Flick, de 11 vitórias em 11 jogos — analisa Mauro Beting, comentarista da TNT Sports.

A partida terminou 1 a 0 para os alemães, gerando decepção e mais pressão sobre o PSG. Nos anos seguintes as tentativas seguiram, com o time tendo Neymar, Mbappé e Messi juntos, além, claro, de Marquinhos.

No entanto, a filosofia não vinha dando certo. Todos foram embora, menos o zagueiro brasileiro, que defende o clube francês desde 2013 e por lá se tornou um dos melhores do mundo. A chegada de Luis Enrique não tirou a importância de Marquinhos. Pelo contrário, aumentou a confiança no defensor de 31 anos.

— É o maior zagueiro da história do Brasil? Não. E não é demérito, afinal é uma história pentacampeã, mas é um jogador sempre muito eficiente, pronto e preparado para o que deve. Ele representa bem esse time — diz Beting.