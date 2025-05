"Uma história inesquecível": Ancelotti se emociona relembra momentos icônicos em sua despedida do Real Madrid

Ancelotti deu o último adeus aos torcedores do Real. Pierre-Philippe Marcou / AFP

Em um dia de emoções no Santiago Bernabéu, após a vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, o técnico Carlo Ancelotti proferiu um discurso de despedida que tocou os corações de torcedores e funcionários do clube.

No centro do gramado, com a voz embargada, o treinador italiano expressou sua gratidão e carinho pelo período à frente da equipe merengue.

— Vocês não devem pensar que é tão simples falar hoje — começou Ancelotti, visivelmente emocionado.

— Foi uma honra, foi um prazer treinar este clube, esta equipe.

O técnico não poupou elogios ao presidente Florentino Pérez, a quem agradeceu em primeiro lugar:

— Quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu querido presidente, ao Florentino. Foi fantástico, obrigado por estes momentos.

Ancelotti revisitou momentos inesquecíveis de sua passagem, relembrando jogadas icônicas que marcaram a memória dos torcedores e garantiram títulos da equipe madridista.

— Foi extraordinário viver isso com vocês, foi uma história inesquecível porque ninguém pode esquecer os três gols de Karim (Benzema) contra o PSG, ninguém pode esquecer os dois de Rodrygo contra o City nem o passe de Luka (Modric). E ninguém pode esquecer os dois gols de Joselu — destacou Carletto.

Ancelotti foi erguido pelos jogadores. Oscar del Pozo / AFP

A emoção tomou conta quando o treinador ressaltou o valor de cada dia vivido no clube.

— E eu também não posso esquecer cada dia que passei aqui — disse o italiano.

Para finalizar, Ancelotti selou sua despedida com as palavras que se tornaram um hino para a torcida.

— E termino com Hala Madrid e nada mais. Amo muito vocês — concluiu, arrancando aplausos do público presente do Bernabéu.

Ao final do discurso, o italiano foi erguido pelos jogadores. O gesto marca o fim de uma era no Real Madrid, pelo menos por enquanto, com o treinador deixando um legado de conquistas e uma relação de profundo carinho com o clube e seus torcedores.