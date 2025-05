Última rodada do Inglês promete disputa acirrada por vagas na Champions

Com o Liverpool campeão há um mês e o Arsenal com a segunda posição garantida, a 38ª e última rodada do Campeonato Inglês promete fortes emoções neste domingo (25) para decidir as outras três vagas na próxima Liga dos Campeões.

Seis clubes ingleses estarão na Champions da temporada 2025/2026, já que, além dos cinco primeiros na Premier League, o Tottenham, que é apenas o 17º na tabela, se classificou por ter conquistado o título da Liga Europa.

No domingo, cinco equipes (Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest) vão disputar essas últimas três vagas.

A situação mais favorável é a do City (3º, 68 pontos), que para terminar no 'Top 5' precisa de pelo menos um empate fora de casa com o Fulham (10º), sem depender de outros resultados.

O time do técnico Pep Guardiola começou mal a temporada, mas melhorou na reta final (nove jogos sem derrota no campeonato desde meados de março). Porém, no fim de semana passado, perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace.

"Se nós não nos classificarmos para a Champions é porque não merecemos. E teremos que jogar a Liga Europa. É assim que as coisas são", afirmou Guardiola.

Antes da última rodada, o Aston Villa (6º, 66 pontos) e Nottingham Forest (7º, 65) são os dois times fora da zona de classificação, atrás de Newcastle (4º) e Chelsea (5º), ambos com 66 pontos.

O Forest receberá o Chelsea em um confronto direto, enquanto o Newcastle joga em casa contra o Everton (13º) e o Villa visita o Manchester United (16º), de ressaca pela derrota na final da Liga Europa.

Por sua vez, o Tottenham encerrará a temporada em casa contra o Brighton (8º), em jogo que servirá para comemorar com seus torcedores o título sobre o United no meio de semana, depois de uma carreata em Londres na sexta-feira.

-- Programação da 38ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

- Domingo:

(12h00) Fulham - Manchester City

Wolverhampton - Brentford

Bournemouth - Leicester

Ipswich Town - West Ham

Liverpool - Crystal Palace

Manchester United - Aston Villa

Newcastle - Everton

Nottingham - Chelsea

Southampton - Arsenal

Tottenham - Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 83 37 25 8 4 85 40 45

2. Arsenal 71 37 19 14 4 67 33 34

3. Manchester City 68 37 20 8 9 70 44 26

4. Newcastle 66 37 20 6 11 68 46 22

5. Chelsea 66 37 19 9 9 63 43 20

6. Aston Villa 66 37 19 9 9 58 49 9

7. Nottingham 65 37 19 8 10 58 45 13

8. Brighton 58 37 15 13 9 62 58 4

9. Brentford 55 37 16 7 14 65 56 9

10. Fulham 54 37 15 9 13 54 52 2

11. Bournemouth 53 37 14 11 12 56 46 10

12. Crystal Palace 52 37 13 13 11 50 50 0

13. Everton 45 37 10 15 12 41 44 -3

14. Wolverhampton 41 37 12 5 20 53 68 -15

15. West Ham 40 37 10 10 17 43 61 -18

16. Manchester United 39 37 10 9 18 42 54 -12

17. Tottenham 38 37 11 5 21 63 61 2

18. Leicester 25 37 6 7 24 33 78 -45

19. Ipswich Town 22 37 4 10 23 35 79 -44

20. Southampton 12 37 2 6 29 25 84 -59