Duelo será disputado no Wembley, em Londres.

Sheffield United e Sunderland se enfrentam no próximo sábado (24) . Quem vencer garante o acesso para a Premier League.

O episódio desta semana do Deu Liga fala sobre o sucesso da Championship, tanto na audiência quanto no retorno financeiro.

