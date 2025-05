Tuchel anuncia convocados da Inglaterra com volta de Ivan Toney

O técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, surpreendeu nesta sexta-feira (23) ao convocar o atacante Ivan Toney, jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, para as partidas da Data Fifa de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Andorra e um amistoso contra Senegal.