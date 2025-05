Tsitsipas é eliminado na 2ª rodada de Roland Garros

Tsitsipas se despede do público. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O tenista grego Stefano Tsitsipas, número 20 do mundo, foi eliminado de Roland Garros nesta quarta-feira (20), derrotado na segunda rodada pelo italiano Matteo Gigante, 167º do ranking e que saiu do qualifying em Paris.

Tsitsipas, vice-campeão do Aberto da França em 2021, caiu com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, em três horas e seis minutos de jogo na quadra Simonne Mathieu.

Sem títulos no circuito e com apenas seis troféus de Challenger, Matteo Gigante vai enfrentar na terceira rodada o americano Ben Shelton (13º), que avançou com a desistência do francês Hugo Gaston (83º) por lesão.

Gigante celebra vitória. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Tsitsipas foi quadrifinalista no ano passado em Roland Garros, e por isso perderá pontos valiosos no ranking da ATP após o torneio. No momento, ele já está caindo para o 25º lugar.

O grego de 26 anos não era eliminado antes das oitavas de final em Paris desde 2018, quando foi superado na segunda rodada pelo austríaco Dominic Thiem.

Bósnio será rival de Alcaraz

Carlos Alcaraz conheceu seu adversário de terceira rodada. O espanhol vai encarar o bósnio Damir Džumhur, 69º do mundo, que venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 37º da ATP, por 3 a 1, parciais 7/6 (7/4), 6/3, 4/6 e 6/4, igualando seus melhores desempenhos no saibro parisiense.

Confira outros resultados desta terça-feira:

2ª rodada - simples masculino:

Daniel Altmaier (ALE) 3 x 1 Vit Kopriva (CZE) — 6/2, 4/6, 6/3 e 7/5

Hamad Medjedovic (SER) 3 x 0 Juan Manuel Cerúndolo (ARG) —6/3, 6/4 e 7/5

Sebastian Korda (EUA) 3 x 0 J.T. Brooksby (EUA) — 6/1, 6/2 e 7/6 (7/2)

Frances Tiafoe (EUA) 3 x 0 Pablo Carreño Busta (ESP) —6/4, 6/3 e 6/1