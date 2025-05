Três motivos para acreditar no título do Tottenham na Liga Europa

A Liga Europa pode salvar a temporada do Tottenham. No fundo, será mais do que isso em caso de título. Vitória sobre o Manchester na decisão de quarta-feira (21) será a primeira conquista dos Spurs, desde 2008, quando venceram a Copa da Liga Inglesa — competição menos valorizada no futebol inglês. Antes disso é preciso ir a 1991, quando ergue a taça da Copa da Inglaterra. A final toda inglesa será disputada no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, às 16h (de Brasília).