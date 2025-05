Três motivos para acreditar no título do Manchester United na Liga Europa

Bruno Fernandes é a maior esperança do United.

Nem a Liga Europa salvará a temporada do Manchester United, mas um título é melhor do que nenhum. A minimização de danos pode vir na quarta-feira (21), quando os Diabos Vermelhos enfrentam o Tottenham. A final toda inglesa será disputada no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, às 16h (de Brasília).