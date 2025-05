Três brasileiros disputam quartas de final do Challenger de Porto Alegre

O Brasil terá três jogadores nas quartas de final do Brasil Tennis Open , torneio challenger da ATP, com premiação de US$ 60 mil (R$ 340,5 mil), que está sendo disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil , em Porto Alegre.

Número 322 do ranking mundial , o brasileiro busca o segundo título da carreira em um torneio challenger, após a conquista em Coquimbo, no Chile em 2023.

— Um jogo bem tenso, no primeiro set, que foi bem longo, Ele começou me quebrando e eu tive que jogar mesmo sem me sentir bem. Mas eu consegui quebrar no 4/5 e depois engatei uma sequência muito boa e não deixei ele voltar pro jogo — disse Pucinelli, após a partida.