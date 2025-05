Trajetória de Daiane dos Santos virará filme coproduzido por Viola Davis

O projeto contará com o apoio da atriz americana Viola Davis para sair do papel. Segundo a revista “Variety”, o longa será coproduzido pela Ashé Ventures, fundada pela atriz, e a produtora brasileira Maria Farinha Filmes. O longa irá narrar a trajetória da ginasta entre os anos 1990 e 2000.

Daiane, nascida em Porto Alegre, foi a primeira atleta do Brasil a se tornar campeã mundial de ginástica artística. A conquista do ouro no solo no Mundial de Anaheim, nos Estados Unidos, em 2003, colocou o nome da gaúcha na história do esporte brasileiro.