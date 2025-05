Tottenham vence Bodo/Glimt (3-1) e fica mais perto da final da Liga Europa

Deixando para trás os traumas sofridos na Premier League, o Tottenham derrotou o Bodo/Glimt por 3 a 1 em casa nesta quinta-feira (1º) no jogo de ida das semifinais da Liga Europa e deu um grande passo rumo à final, que será disputada em Bilbao.

O 'Spurs', que ocupa apenas a décima sexta posição no campeonato inglês, deposita suas esperanças neste torneio para salvar sua temporada.

Os atacantes Brennan Johnson (logo no 1º minuto de jogo), James Maddison (34') e Dominic Solanke (61' de pênalti) colocaram os ingleses na frente.

Aos 84 minutos, o capitão Ulrich Saltnes descontou para os escandinavos, que conseguiram assim um pouco mais de esperança de classificação, embora ainda precisem de uma virada épica no jogo de volta, na próxima quinta-feira, para chegar à final em San Mamés.

O Bodo/Glimt havia derrotado Twente, Olympiakos e Lazio antes das semifinais. Desta vez, não conseguiu um bom resultado em um estádio lotado com 60.000 espectadores, um público maior do que a população de sua cidade, Bodoe, localizada no Círculo Polar Ártico.