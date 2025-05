Tottenham bate o Manchester United, vence a Liga Europa e, enfim, volta a ser campeão

Ainda que os títulos sejam esparsos na história do Tottenham, esta é a terceira conquista da Liga Europa. As outras ocorreram em 1972 e 1984.

O título salva uma temporada até então decepcionante — o clube está na 17ª colocação na Premier League — e enterra um pouco mais a sequência de temporadas ruins do United, posicionado logo à frente dos Spurs no Campeonato Inglês.

O gol do título saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da esquerda, Jonhson dividiu com Shaw e a bola entrou mansa no cantinho.