Time de Messi e Suárez perde mais uma e é eliminado na semifinal da Concacaf Champions Cup

Ao Inter Miami, com a eliminação, resta a Major League Soccer (MLS) — em que ocupa o quinto lugar na Conferência Leste e tem jogo neste sábado (3), contra o New York Red Bulls — e a Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho. No Mundial, a equipe de Messi e Suárez está no Grupo A, com Palmeiras, Al Ahly e Porto.