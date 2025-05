Timberwolves aproveitam ausência de Curry, vencem Warriors e vão à final do Oeste na NBA

Em Minneapolis, os Timberwolves confirmaram a grande virada sobre o favorito. Os Warriors abriram a série com vitória em jogo no qual Curry se machucou. O astro não entrou mais em quadra neste confronto e viu sua equipe perder rendimento a cada partida até a derrota final, nesta quarta.

Do outro lado, os anfitriões contaram com 29 pontos e oito rebotes de Julius Randle. Anthony Edwards anotou um "double-double" de 22 pontos e 12 assistências, além de sete rebotes. Agora, os Timberwolves aguardam a definição do confronto entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, melhor time da temporada regular. Os times fazem o sexto jogo da série nesta quarta, com vantagem para o Thunder, por 3 a 2.