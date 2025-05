Thunder vence Timberwolves e sai na frente na final da Conferência Oeste

Montagem com fotos de Joshua Gateley e EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Oklahoma City Thunder venceu a primeira partida da final da Conferência Oeste contra o Minnesota Timberwolves por 114 a 88 nesta terça-feira (20), no Paycon Center, em Oklahoma. O resultado veio com virada no terceiro quarto e um último tempo avassalador.

O Timberwolves ficou na frente na primeira metade da partida por uma margem pequena: 20 a 23 no primeiro tempo e 44 a 48 no segundo. A reação do OKC veio depois do intervalo. O time da casa abriu 10 pontos de vantagem no terceiro quarto, que acabou em 76 a 66.