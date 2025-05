Thunder vence Timberwolves com tranquilidade, conquista a Conferência Oeste e é o primeiro finalista da NBA

Oklahoma City Thunder, de Shai Gilgeous-Alexander, com o troféu, enfrentará Indiana Pacers ou New York Knicks nas finais.

Agora, o Thunder aguarda o vencedor de Indiana Pacers e New York Knicks . As equipes disputarão, nesta quinta-feira (29), o Jogo 5 das finais da Conferência Leste. O Pacers lidera o playoff por 3 a 1.

O jogo

Desde o começo da partida, o OKC mostrou superioridade em relação ao adversário e conseguiu construir uma vantagem considerável com tranquilidade. No primeiro quarto, com 12 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, o time abriu o jogo com 26 a 9. No segundo quarto, a diferença seguiu favorável ao Thunder, que foi para o intervalo com 65 a 32.