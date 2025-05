Canadense desiste, boliviano ganha vaga e elimina Thiago Wild em Roma

Dellien é o numero 103 do mundo. ©Fotojump / Divulgação/Rio Open

Após superar o qualificatório do Masters 1000 de Roma, na Itália, e eliminar o português Nuno Borges, 40º do ranking mundial, na estreia, o brasileiro Thiago Wild desperdiçou neste sábado (10) uma grande chance de avançar na competição disputadas nas quadras de saibro do Foro Italico.

Número 120 do ranking, o paranaense deveria enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime, 27º da classificação mundial. Porém, com dores nas costas, o rival desistiu e deu lugar ao boliviano Hugo Dellien, que havia sido eliminado na rodada final do qualificatório, e que acabou entrando no torneio como lucky-loser.

Número 103 do ranking da ATP, Dellien entrou em quadra com um retrospecto favorável diante do brasileiro. Em oito confrontos anteriores, o boliviano venceu cinco.

E neste sábado, a freguesia prosseguiu. Após ganhar o set inicial por 6/4, Wild levou a virada e perdeu os dois parciais seguintes por 6/3 e 6/3 e se despediu do torneio após 2h14min de jogo.

A derrota encerra uma séria de três vitórias de Wild. A campanha no saibro de Roma o coloca momentaneamente na 112ª colocação no ranking.

Contando apenas os jogos em eventos ATP, que formam o principal circuito masculino do tênis, o brasileiro chegou à Itália com apenas três vitórias em 10 jogos na temporada, desempenho que causou a queda da 74ª posição, na qual terminou 2024, para a atual 120ª no ranking.

O que é um lucky loser

Com a desistência antes da estreia de tenistas na chave principal, os mais bem ranqueados eliminados no qualificatório entram na disputa. São os lucky losers. Em Roma, o holandês Jesper de Jong, derrotado por Thiago Wild na segunda fase do qualificatório, também viveu essa situação e substituiu o francês Benjamin Bonzi.

Como foi o jogo

O jogo começou com os tenistas inconstantes no serviço. Wild foi derrotado logo em seu primeiro saque e viu o rival abrir 3 games a 0. O brasileiro, porém, conseguiu se recuperar, quebrou o serviço de Dellien duas vezes e fechou o primeiro set 6 a 4, após 49 minutos.

Thiago Wild foi novamente ameaçado no primeiro serviço do segundo set, mas conseguiu manter o saque. A única quebra da parcial foi no oitavo game e foi favorável ao boliviano, que na sequência confirmou o serviço, fez 6/3 e empatou o jogo em 1 set a 1.

No set decisivo, Wild saiu atrás, perdendo o saque no terceiro game, mas conseguiu devolver a quebra na sequência. Como na parcial anterior, Dellien voltou a derrubar o serviço do brasileiro no oitavo game, abrindo 5 a 3, e selou a vitória confirmando o saque.