Thiago Wild cai no quali e Brasil terá 3 representantes na chave de simples de Roland Garros

O Brasil se despediu do qualifying de Roland Garros nesta quarta-feira (21). Thiago Wild, único tenista nacional ainda vivo na fase preliminar do Grand Slam francês, foi eliminado na segunda rodada pelo local Geoffrey Blancaneaux por 2 sets a 0, com duplo 6/3, na Quadra Suzanne-Lenglen, a segunda maior do complexo do torneio francês.

Com a queda, o Brasil terá apenas três representantes nas chaves de simples do torneio, que começa neste domingo. João Fonseca e Thiago Monteiro entram diretamente na chave principal, no lado masculino, enquanto Beatriz Haddad Maia está assegurada na chave feminina.

O Brasil também terá representantes nas chaves de duplas, com Marcelo Melo, Rafael Matos e Luisa Stefani. Bia também poderá jogar nas duplas. As chaves só serão definidas na semana que vem, enquanto os tenistas de simples já conhecerão suas trajetórias no torneio a partir do sorteio, agendado para a manhã desta quinta-feira (22), pelo horário de Brasília.

Atual número 2 do Brasil e 112º do mundo, Thiago Wild vinha demonstrando reação na temporada nas últimas semanas. Na estreia no quali, havia superado o japonês Yasutaka Uchiyama, 205º do ranking, por duplo 6/3. No entanto, não conseguiu repetir a performance nesta quarta-feira. Ele precisava vencer este jogo e também o próximo, pela terceira rodada, para conseguir entrar na chave principal.

Com sua queda, o Brasil não tem mais representantes no quali. Felipe Meligeni e Laura Pigossi foram eliminados logo na rodada de abertura, no início da semana.

