Thiago Wild bate 40º do mundo e vai à segunda rodada do Masters de Roma

Com uma atuação consistente, o brasileiro Thiago Wild está classificado para a segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Em um temporada muito irregular e em queda no ranking, Wild atualmente é o 120º do mundo, bem distante da 58ª posição que ele ocupou em maio do ano passado. Esta foi apenas sua quarta vitória em 11 jogos pelo circuito da ATP em 2025. Ele também jogou alguns torneios challenger sem obter sucesso, com apenas um vitória e seis derrotas.